Нетрезвый гражданин Грузии въехал на машине в толпу во время драки в Польше

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Нетрезвый гражданин Грузии въехал на машине в толпу людей в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. Госпитализированы четверо человек.

По данным радиостанции, ЧП произошло около полуночи перед одним из боулинг-клубов в Хшануве. До этого между посетителями клуба – гражданами Польши и Грузии – вспыхнула ссора, которая переросла в драку с применением бейсбольных бит.

Один из участников конфликта сел в свой автомобиль и въехал в толпу людей, стоявших перед клубом, а затем скрылся с места происшествия. Работники боулинга вызвали полицию.

Правоохранители погнались за злоумышленником, его арестовали. Выяснилось, что у 23-летнего гражданина Грузии в крови было почти два промилле алкоголя. Помимо водителя, в больницу доставили еще троих человек. Их жизни ничего не угрожает.

По этому делу задержаны четыре мужчины, включая водителя. По неофициальным данным, мотивом драки стал спор из-за женщины.

Ранее сообщалось, что ученик нанес ножевые ранения преподавателю в средней школе в городе Тьюксбери на западе Великобритании. По информации правоохранительных органов, после инцидента подросток был задержан. Из-за происшествия в школе отменили занятия.

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