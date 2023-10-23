23 октября, 16:50Происшествия
Нетрезвый гражданин Грузии въехал на машине в толпу во время драки в Польше
Фото: 123RF/joseh51
Нетрезвый гражданин Грузии въехал на машине в толпу людей в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. Госпитализированы четверо человек.
По данным радиостанции, ЧП произошло около полуночи перед одним из боулинг-клубов в Хшануве. До этого между посетителями клуба – гражданами Польши и Грузии – вспыхнула ссора, которая переросла в драку с применением бейсбольных бит.
Один из участников конфликта сел в свой автомобиль и въехал в толпу людей, стоявших перед клубом, а затем скрылся с места происшествия. Работники боулинга вызвали полицию.
Правоохранители погнались за злоумышленником, его арестовали. Выяснилось, что у 23-летнего гражданина Грузии в крови было почти два промилле алкоголя. Помимо водителя, в больницу доставили еще троих человек. Их жизни ничего не угрожает.
По этому делу задержаны четыре мужчины, включая водителя. По неофициальным данным, мотивом драки стал спор из-за женщины.
Ранее сообщалось, что ученик нанес ножевые ранения преподавателю в средней школе в городе Тьюксбери на западе Великобритании. По информации правоохранительных органов, после инцидента подросток был задержан. Из-за происшествия в школе отменили занятия.
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