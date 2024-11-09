Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Удмуртии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в городе Сарапул в Удмуртии. В результате погибли четыре человека, еще шесть детей пострадали, сообщается в телеграм-канале МЧС республики.

По данным региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Volkswagen Polo" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом "Sollers Atlant".

"В результате столкновения водитель легкового автомобиля – мужчина и его пассажиры – мужчина и две женщины, получили смертельные травмы", – уточнило ведомство.

Предварительно, в салоне микроавтобуса находились 11 детей и мужчина. Их доставили в медицинское учреждение.

По факту произошедшего региональное управление СК РФ завело уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Ранее маршрутный автобус наехал на опору камеры фотофиксации в Тюмени. ДТП произошло с автобусом 6-го маршрута на перекрестке улиц Холодильной и Малыгина в Тюмени. В результате аварии пострадали 10 человек. Всего в маршрутке находились 24 человека, включая водителя.

