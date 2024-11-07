Автомобиль врезался в стену в Гагаринском тоннеле на ТТК

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Автомобиль врезался в стену на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Гагаринского тоннеля, пишет пресс-служба столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – добавили в департаменте и уточнили, что движение на участке автодороги затруднено на 4 километра, поэтому горожан просят выбирать пути для объезда.

Инцидент случился в 06:20 7 ноября, когда водителю иномарки 1981 года рождения стало плохо за рулем, уверены в столичном ГИБДД. По предварительным данным, мужчина скончался еще до столкновения. На месте уже работают сотрудники Госавтоинспекции, а также следователи и оперативники.

Ранее три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 65-го километра МКАД. Из-за этого также отмечались затруднения движения, однако об обстоятельствах ДТП и возможных пострадавших не сообщалось.

В тот же день, 6 ноября, произошла авария с электробусом и автомобилем в столичном районе Отрадное. Тогда пострадали 2 человека, им оказали медицинскую помощь.

