Водитель такси пострадал в ДТП в Серпухове

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Таксист 1971 года рождения пострадал в ДТП в подмосковном Серпухове, передает пресс-служба ГУ МВД России по области.

По предварительной версии, около 09:00 по московскому времени водитель "Фольксвагена", выезжая с прилегающей территории, не уступил "Мазде", которая передвигалась по главной дороге, в результате чего произошло их столкновение.

От удара автомобиль такси отбросило в сторону, и он перевернулся, а его водитель получил травмы, его доставили в медучреждение.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали аварии.

Ранее два человека пострадали в ДТП с электробусом в столичном районе Отрадное. Инцидент произошел в 07:50 в районе дома 6А в Сигнальном проезде, там столкнулись электробус маршрута 637 и автомобиль.

Еще три авто столкнулись на внутренней стороне 65-го километра МКАД, что вызвало за собой затруднения в движении. Автомобилистов тогда призвали выбирать пути для объезда ДТП.

