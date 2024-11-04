Массовое ДТП произошло на Щелковском путепроводе

Фото: телеграм-канал Mash

Массовая авария произошла в районе Вернисажной улицы, дома 13 на Щелковском путепроводе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в сторону области было затруднено на 2,2 километра и осуществлялось по одной полосе из четырех. Позже движение было восстановлено.

Ранее в Якутске возбудили уголовное дело по факту ДТП со школьным микроавтобусом. Само ЧП произошло в районе села Тулагина в пригороде Якутска. Согласно предварительной информации, погиб пассажир иномарки, трое детей с незначительными травмами находятся в больнице, где им оказывается медпомощь.

