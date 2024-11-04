04 ноября, 19:27Происшествия
Массовое ДТП произошло на Щелковском путепроводе
Фото: телеграм-канал Mash
Массовая авария произошла в районе Вернисажной улицы, дома 13 на Щелковском путепроводе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение в сторону области было затруднено на 2,2 километра и осуществлялось по одной полосе из четырех. Позже движение было восстановлено.
Ранее в Якутске возбудили уголовное дело по факту ДТП со школьным микроавтобусом. Само ЧП произошло в районе села Тулагина в пригороде Якутска. Согласно предварительной информации, погиб пассажир иномарки, трое детей с незначительными травмами находятся в больнице, где им оказывается медпомощь.
Несколько автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве 1 ноября