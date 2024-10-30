Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на Киевском шоссе Москвы

Фото: depositphotos/TakeArt

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на 36-м километре Киевского шоссе, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

Сейчас на месте ДТП работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется, также выясняются обстоятельства аварии.

Из-за произошедшего движение в центр затруднено на 1,7 километра.

Накануне на обочине внешней стороны Третьего транспортного кольца загорелся автомобиль. Из-за инцидента фиксировалось затруднение в движении. Также был перекрыт участок двух правых рядов на внешней стороне ТТК.