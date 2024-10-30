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30 октября, 09:07

Происшествия

Несколько автомобилей столкнулись на Лужнецком метромосту

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком Live"

Несколько автомобилей столкнулись на Лужнецком метромосту в Москве, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, из-за аварии движение в центр столицы затруднено. На данный момент причины происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Ранее на обочине внешней стороны Третьего транспортного кольца горел автомобиль. ЧП произошло у дома 9 по 7-й Кожуховской улице. Из-за инцидента в районе ДТП фиксировалось затруднение в движении. Также был перекрыт участок по двум правым рядам на внешней стороне ТТК.

Автомобиль перевернулся на севере Москвы

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