Движение затруднено на юго-восточном участке МСД из-за ДТП

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Движение затруднено на юго-восточном участке МСД в районе станций МЦД Покровское и Красный строитель из-за нескольких дорожно-транспортных происшествий, передает пресс-служба столичного Дептранса.

В данный момент на месте ЧП работают оперативные службы города, которые выяснят обстоятельства произошедшего и уточняют информацию о пострадавших. В связи с этим транспортное ведомство призвало водителей выбирать пути объезда.

Накануне на обочине внешней стороны Третьего транспортного кольца загорелся автомобиль. ЧП произошло у дома 9 по 7-й Кожуховской улице.

Из-за инцидента в районе ДТП фиксировалось затруднение в движении на 4-м километре. Также был перекрыт участок по двум правым рядам на внешней стороне ТТК.