28 октября, 08:14Происшествия
Автомобиль перевернулся на МКАД после ДТП с участием четырех машин
Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП МОСКВА"
Авария с участием четырех автомобилей произошла на внешней стороне 6-го километра МКАД, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
После столкновения одна из машин перевернулась. На месте происшествия работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.
Движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистов в связи с этим призвали выбирать пути объезда.
Ранее главу медиахолдинга Readovka Алексея Костылева доставили в Москву после аварии в Смоленской области. ДТП произошло вечером 26 октября в деревне Рухань, когда Костылев ехал к одной из многодетных семей.
По версии СМИ, мужчина попал в аварию на квадроцикле, из-за чего в крайне тяжелом состоянии попал в местную больницу. В Смоленской области врачи смогли стабилизировать состояние пострадавшего и подготовить его к транспортировке в столицу.