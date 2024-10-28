Автомобиль перевернулся на МКАД после ДТП с участием четырех машин

Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП МОСКВА"

Авария с участием четырех автомобилей произошла на внешней стороне 6-го километра МКАД, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

После столкновения одна из машин перевернулась. На месте происшествия работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.

Движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистов в связи с этим призвали выбирать пути объезда.

Ранее главу медиахолдинга Readovka Алексея Костылева доставили в Москву после аварии в Смоленской области. ДТП произошло вечером 26 октября в деревне Рухань, когда Костылев ехал к одной из многодетных семей.

По версии СМИ, мужчина попал в аварию на квадроцикле, из-за чего в крайне тяжелом состоянии попал в местную больницу. В Смоленской области врачи смогли стабилизировать состояние пострадавшего и подготовить его к транспортировке в столицу.

