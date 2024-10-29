Четыре машины столкнулись на внутренней стороне 75-го км МКАД в Москве

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Движение на внутренней стороне 75-го километра МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На внутренней стороне 75-го км МКАД (перед Химкинским мостом) столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших. Движение в районе ДТП затруднено, в ведомстве призвали водителей выбирать пути объезда.

Ранее на 19-м километре МКАД, в районе Бесединского моста, перевернулся грузовик. Граждан тогда также просили выбирать пути объезда, так как из-за ДТП отмечались затруднения в движении на 4,5 километра.

