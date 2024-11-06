Два человека пострадали в ДТП с электробусом в Отрадном

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Два человека пострадали в ДТП с электробусом в столичном районе Отрадное, им оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в 07:50 в районе дома 6А в Сигнальном проезде, там столкнулись электробус маршрута 637 и автомобиль.

Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее три авто столкнулись на внутренней стороне 65-го километра МКАД, что вызвало за собой затруднения в движении. Автомобилистов тогда призвали выбирать пути для объезда ДТП. О причинах аварии и возможных пострадавших не сообщалось.

