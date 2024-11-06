Дело возбуждено после гибели пенсионера под колесами автобуса в Клину

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Уголовное дело по факту оказания услуг, повлекших смерть человека из-за ДТП, возбудили в городском округе Клин. Об этом пресс-служба подмосковного главка СК России сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, 3 ноября 2024 года водитель пассажирского автобуса высаживал пассажиров на остановке. В какой-то момент перед транспортом на проезжую часть упал пенсионер. Водитель не заметил и наехал на него, после чего скрылся. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.

Следователь осмотрел место происшествия и допросил свидетелей. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее таксист пострадал в аварии в подмосковном Серпухове. По предварительной информации, водитель "Фольксвагена" при выезде с прилегающей территории не уступил "Мазде", которая передвигалась по главной дороге, в результате чего машины столкнулись.

От удара автомобиль такси отбросило в сторону и он перевернулся, а водитель получил травмы, его госпитализировали.