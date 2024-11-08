В ДТП с автобусом в Тюмени пострадали 10 человек

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Тюменской области"

Маршрутный автобус наехал на опору камеры фотофиксации в Тюмени, сообщает ТАСС.

ДТП произошло с автобусом 6-го маршрута на перекрестке улиц Холодильной и Малыгина в Тюмени. В результате аварии пострадали 10 человек. Всего в маршрутке находились 24 человека, включая водителя.

Ранее ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 24-го километра МКАД, в районе съезда № 25. Некоторые машины в результате аварии опрокинулись.

На месте уже работают оперативные службы столицы, уточняющие обстоятельства ДТП и информацию о возможных пострадавших. Из-за аварии движение на этом участке было затруднено на 0,3 километра.

Этой ночью движение авто также было затруднено на внешней стороне 33-го километра МКАД из-за повреждения электрического кабеля. Однако на данный момент проезд уже полностью восстановили.