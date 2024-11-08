Движение затруднено на 33-м км МКАД из-за повреждения кабеля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На внешней стороне 33-го километра МКАД, в районе съезда № 33, движение осуществляется по одной полосе из-за повреждения электрического кабеля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Водителей призвали быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда этого участка.

По данным Дептранса на 04:46, движение в данном районе уже восстановили.

Ранее стало известно, что движение транспорта в 1-м Котляковском переулке будет ограничено до 30 апреля 2025 года. Причиной для этого станет реконструкция инженерных сетей.

Ограничения также коснулись пересечения Дмитровского шоссе и Линии Октябрьской железной. До 23 декабря здесь будет ограничено движение транспорта в связи с проведением строительных работ.