08 ноября, 04:40 (обновлено 08.11.2024 09:32)Транспорт
Движение затруднено на 33-м км МКАД из-за повреждения кабеля
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
На внешней стороне 33-го километра МКАД, в районе съезда № 33, движение осуществляется по одной полосе из-за повреждения электрического кабеля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Водителей призвали быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда этого участка.
По данным Дептранса на 04:46, движение в данном районе уже восстановили.
Ранее стало известно, что движение транспорта в 1-м Котляковском переулке будет ограничено до 30 апреля 2025 года. Причиной для этого станет реконструкция инженерных сетей.
Ограничения также коснулись пересечения Дмитровского шоссе и Линии Октябрьской железной. До 23 декабря здесь будет ограничено движение транспорта в связи с проведением строительных работ.