Движение в 1-м Котляковском переулке будет ограничено с 5 ноября почти на полгода

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Движение транспорта в 1-м Котляковском переулке будет ограничено с 5 ноября 2024 года до 30 апреля 2025 года. Причиной для этого станет реконструкция инженерных сетей, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В частности, на участке переулка от владения 1, строения 35 до влалдения 1, строения 37 по 2-му Котляковскому переулку в период с 5 ноября до 1 декабря нельзя будет проехать по двум полосам. При этом движение будет сохраняться по одной полосе в каждом направлении, его обеспечат за счет обустройства временного уширения.

Затем две полосы будут перекрывать с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении на ряде участков. Так, со 2 декабря по 7 января – по 1-му Котляковскому переулку в районе владения 1, строения 35 по 2-му Котляковскому перуелку, с 8 января по 10 февраля – по 1-му Котляковскому переулку от владения 1, строения 35 до владения 1, строения 34 по 2-му Котляковскому переулку, с 11 февраля по 6 марта – по 1-му Котляковскому переулку от владения 1, строения 34 до владения 1, строения 7 по 2-му Котляковскому переулку, с 7 марта по 6 апреля – по 1-му Котляковскому переулку от владения 1, строения 7 до влладения 1, строения 64 по 2-му Котляковскому переулку и, наконец, с 7 по 15 апреля – по 1-му Котляковскому переулку от владения 1, строения 44 до влладения 1, строения 64 по 2-му Котляковскому переулку.

Вместе с тем в период с 16 по 30 апреля одна из двух полос будет закрыта для движения на участке 1-го Котляковского переулка в районе владения 1, строения 37 по 2-му Котляковскому переулку.

Кроме того, движение транспорта будет ограничено в районе пересечения Дмитровского шоссе и Линии Октябрьской железной дороги с 5 ноября по 23 декабря. Там будут проводиться строительные работы.