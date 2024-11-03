Движение на нескольких улицах в Тимирязевском районе ограничат до 23 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе пересечения Дмитровского шоссе и Линии Октябрьской железной дороги с 5 ноября по 23 декабря будет ограничено движение транспорта в связи с проведением строительных работ. Об этом информирует пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Сообщается, что с 9 ноября по 21 ноября на участке от дома 47 до дома 38 по Дмитровскому шоссе в сторону Подмосковья будет закрыто движение по одной полосе, но при этом движение по двум полосам сохранится.

С 22 ноября по 7 декабря на участке от дома 38 до дома 47 по Дмитровскому шоссе в сторону центра также будет закрыто движение по одной полосе.

В период с 5 ноября по 23 декабря на участке от дома 25 по улице Линии ОЖД до дома 30а по Дмитровскому шоссе будут действовать ограничения на движение по двум полосам.

С 5 по 26 ноября частично закрыта для проезда будет одна полоса на участке: Локомотивный проезд от дома 38 до дома 32 по Дмитровскому шоссе.

Кроме того, с 5 ноября по 24 ноября на отрезке Дмитровского шоссе по направлению в центр от дома 18 до дома 43 будет временно перекрыта одна полоса. При этом движение будет осуществляться по двум полосам.

Также движение транспорта будет ограничено на Тверском бульваре и в Сытинском переулке с 5 ноября 2024 года по 5 февраля 2025 года.

При этом на участке Сытинского переулка в районе дома 27, строения 6, по Тверскому бульвару планируется организовать одностороннее движение. Кроме того, водители не смогут оставить там свои машины.