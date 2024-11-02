Движение ограничат на Тверском бульваре и в Сытинском переулке Москвы с 5 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта будет ограничено на Тверском бульваре и в Сытинском переулке с 5 ноября 2024 года по 5 февраля 2025 года. Причиной станет реконструкция находящегося там здания, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

При этом на участке Сытинского переулка в районе дома 27, строения 6, по Тверскому бульвару планируется организовать одностороннее движение. Кроме того, водители не смогут оставить там свои машины.

Вместе с тем на участке Тверского бульвара в районе того же дома с 5 ноября по 21 декабря текущего года будет временно закрыта одна из двух полос движения. Там также запретят парковаться. Уже с 22 декабря 2024 года по 5 февраля 2025-го одну полосу движения планируется закрыть частично.

Автомобилисты также не смогут проехать по участку улицы Моховой. Движение там будет закрыто с 2 по 6 ноября в связи с проведением марафона "Знание. Первые". Ограничения начнут действовать в 00:01 2 ноября и будут сняты в 06:00 6-го числа.

