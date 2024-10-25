Движение на части Фрунзенской набережной будет ограничено с 28 октября до 20 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение на части Фрунзенской набережной будет ограничено с 28 октября 2024 года до 20 мая 2025 года, пишет пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ведомство отметило, что это связано с реконструкцией инженерных сетей. Так, на нескольких участках набережной для движения закроют одну полосу. Также в одном из мест дороги ограничат парковку. При этом в районе дома № 4 ограничения на движение продлятся до 30 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что с 26 октября в столице изменятся маршруты 7 автобусов и электробусов. Это позволит общественному транспорту ходить регулярнее, а также подъезжать к социальным объектам, станциям метро и МЦД. В целом измененные маршруты охватят 15 районов в 6 округах столицы.

