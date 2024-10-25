Движение поездов на МЦД-2 изменится 26–27 октября и 3–4 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Расписание поездов на МЦД-2 изменится в выходные, 26–27 октября и 3–4 ноября, из-за строительства городского вокзала Царицыно. Там уже начались работы по модернизации путевой и пассажирской инфраструктуры, сообщает в телеграм-канале пресс-служба столичного Дептранса.

Так, на Курском направлении интервал движения частично увеличится до 24 минут, а некоторые электрички со стороны Подольска поедут укороченными маршрутами от и до станции Красный Строитель.

На Рижском направлении интервал движения увеличится до 24 минут, часть составов со стороны Нахабина проследует сокращенными маршрутами от и до Курского вокзала.

Пассажирам напомнили, что в связи с работами по созданию подземного перехода поменялись маршруты прохода на станции Царицыно. При возникновении вопросов горожанам следует обратиться к дежурным сотрудникам на платформе.

ЦППК и МЖД назначат дополнительные электрички в период ноябрьских праздников. Пригородные поезда 1 ноября будут курсировать по расписанию четверга, 2 ноября – по расписанию пятницы, 3 ноября – по расписанию субботы, 4 ноября – по расписанию воскресенья.

Корректировки коснутся Казанского, Киевского, Курского, Савеловского и Ярославского направлений.