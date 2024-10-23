ЦППК и МЖД назначат дополнительные поезда в период ноябрьских праздников

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой (МЖД) скорректирует расписание поездов в связи с переносом выходных, приуроченных к празднованию Дня народного единства в ноябре. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Так, пригородные поезда 1 ноября будут курсировать по расписанию четверга, 2 ноября – по расписанию пятницы, 3 ноября – по расписанию субботы, 4 ноября – по расписанию воскресенья. Для тех, кто планирует в этот день поездки, назначили экспрессы.

На Казанском направлении 2 ноября будут курсировать поезда № 7050 и 7052, 3 и 4 ноября – № 7084В и 7085В, 4 ноября – № 7051. Кроме того, составы № 6382, 6383, 6384, 6385, 6390 станут 11-вагонными.

На Киевском направлении 1 ноября назначена электричка № 7185, с 1 по 4 ноября – № 7007/7008 и 7184, с 2 по 4 ноября – № 7005/7006 и 7023/7024, 3 и 4 ноября – № 7025/7026 и 7027/7028.

На Курском направлении 1 ноября на маршрут выйдет поезд № 7157, 2 ноября – № 7051, 2 и 3 ноября – № 7040, 2 и 4 ноября – № 7041.

На Савеловском направлении 3 и 4 ноября будут курсировать составы № 7042 и 7043.

На Ярославском направлении с 1 по 3 ноября жители могут добраться до места назначения на электричках № 7011 и 7012. Также 1, 2 и 4 ноября назначены поезда № 7021, 7022 и 7127.

Пассажиров призвали ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов на сайте компании, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

С 27 октября электрички ЦППК перейдут на зимний график работы. Изменения вносятся в расписание с началом и окончанием дачного сезона. Корректировки затронут Павелецкое, Савеловское, Казанское, Киевское и Горьковское направления, а также Большое кольцо МЖД.