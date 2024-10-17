17 октября, 09:15Транспорт
Поезда ЦППК перейдут на зимний график движения с 27 октября
Фото: телеграм-канал "ЦППК"
Составы ЦППК будут переведены на зимний график с 27 октября. Небольшие корректировки вносятся в расписание с началом и окончанием дачного сезона. Так, осенью из графика убирают некоторые поезда, сообщила пресс-служба ЦППК.
Изменения коснутся Павелецкого, Савеловского, Казанского, Киевского и Горьковского направлений, а также Большого кольца МЖД.
Так, из расписания на Павелецком направлении и БМО уберут в выходные:
- № 6991, 6993 Павелецкий вокзал – Яганово;
- № 6992, 6994 Яганово – Павелецкий вокзал;
- № 6875/6975 Бекасово-1 – Детково – Михнево;
- № 6393 Павелецкий вокзал – Михнево;
- № 6394 Михнево – Павелецкий вокзал;
- № 6181 Павелецкий вокзал – Кашира;
- № 6182 Кашира – Павелецкий вокзал.
При этом теперь в выходные дни станут доступны следующие поезда:
- № 6391 Павелецкий вокзал – Михнево;
- № 6392 Михнево – Павелецкий вокзал;
- № 6904 Яганово – Михнево;
- № 6873/6973 Бекасово-1 – Детково – Яганово;
- № 6683 Павелецкий вокзал – Домодедово;
- № 6682 Домодедово – Павелецкий вокзал.
В свою очередь, на Савеловском направлении из расписания в выходные уберут № 6354В Савеловский вокзал – Савелово, № 6363В Савелово – Савеловский вокзал, № 6921В Лобня – Савеловский вокзал.
На Казанском направлении из графика в выходные выведут поезда № 6016В Голутвин – Рязань-1 и № 6007В Рязань-1 – Голутвин. Из субботнего расписания с 2 ноября исключат:
- № 7193В Куровская – Казанский вокзал;
- № 7194В Казанский вокзал – Черусти;
- № 7687 Черусти – Куровская.
Выведены из расписания по воскресеньям № 6366В Воскресенск – Егорьевск-2 и № 6365В Егорьевск-2 – Воскресенск.
Назначены по выходным дням № 6009 Рязань-1 – Рыбное, № 6018 Рыбное – Рязань-1. С 6 октября убрали из графика № 7051В Рязань-2 – Казанский вокзал.
При этом на Киевском и Горьковском направлениях из расписания в выходные вывели:
- № 6383 Киевский вокзал – Малоярославец;
- № 6384 Малоярославец – Киевский вокзал;
- № 6773, 6775 Ферзиково – Калуга-1;
- № 6772, 6776 Калуга-1 – Ферзиково.
Однако каждый день начали курсировать: № 6157/6158, 6107/6108 Киевский вокзал – Калуга-1 в шестивагонном исполнении.
По субботам теперь не ходят:
- № 7083/7084 Площадь трех вокзалов – Владимир;
- № 7703/7704 Владимир – Площадь трех вокзалов;
- № 7103/7104 Железнодорожная – Площадь трех вокзалов.
Пассажиры всегда могут узнать актуальное расписание на портале ЦППК или в приложении "Расписание и билеты ЦППК".
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