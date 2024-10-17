Поезда ЦППК перейдут на зимний график движения с 27 октября

Фото: телеграм-канал "ЦППК"

Составы ЦППК будут переведены на зимний график с 27 октября. Небольшие корректировки вносятся в расписание с началом и окончанием дачного сезона. Так, осенью из графика убирают некоторые поезда, сообщила пресс-служба ЦППК.

Изменения коснутся Павелецкого, Савеловского, Казанского, Киевского и Горьковского направлений, а также Большого кольца МЖД.

Так, из расписания на Павелецком направлении и БМО уберут в выходные:

№ 6991, 6993 Павелецкий вокзал – Яганово;

№ 6992, 6994 Яганово – Павелецкий вокзал;

№ 6875/6975 Бекасово-1 – Детково – Михнево;

№ 6393 Павелецкий вокзал – Михнево;

№ 6394 Михнево – Павелецкий вокзал;

№ 6181 Павелецкий вокзал – Кашира;

№ 6182 Кашира – Павелецкий вокзал.

При этом теперь в выходные дни станут доступны следующие поезда:

№ 6391 Павелецкий вокзал – Михнево;

№ 6392 Михнево – Павелецкий вокзал;

№ 6904 Яганово – Михнево;

№ 6873/6973 Бекасово-1 – Детково – Яганово;

№ 6683 Павелецкий вокзал – Домодедово;

№ 6682 Домодедово – Павелецкий вокзал.

В свою очередь, на Савеловском направлении из расписания в выходные уберут № 6354В Савеловский вокзал – Савелово, № 6363В Савелово – Савеловский вокзал, № 6921В Лобня – Савеловский вокзал.

На Казанском направлении из графика в выходные выведут поезда № 6016В Голутвин – Рязань-1 и № 6007В Рязань-1 – Голутвин. Из субботнего расписания с 2 ноября исключат:

№ 7193В Куровская – Казанский вокзал;

№ 7194В Казанский вокзал – Черусти;

№ 7687 Черусти – Куровская.

Выведены из расписания по воскресеньям № 6366В Воскресенск – Егорьевск-2 и № 6365В Егорьевск-2 – Воскресенск.

Назначены по выходным дням № 6009 Рязань-1 – Рыбное, № 6018 Рыбное – Рязань-1. С 6 октября убрали из графика № 7051В Рязань-2 – Казанский вокзал.

При этом на Киевском и Горьковском направлениях из расписания в выходные вывели:

№ 6383 Киевский вокзал – Малоярославец;

№ 6384 Малоярославец – Киевский вокзал;

№ 6773, 6775 Ферзиково – Калуга-1;

№ 6772, 6776 Калуга-1 – Ферзиково.

Однако каждый день начали курсировать: № 6157/6158, 6107/6108 Киевский вокзал – Калуга-1 в шестивагонном исполнении.

По субботам теперь не ходят:

№ 7083/7084 Площадь трех вокзалов – Владимир;

№ 7703/7704 Владимир – Площадь трех вокзалов;

№ 7103/7104 Железнодорожная – Площадь трех вокзалов.

Пассажиры всегда могут узнать актуальное расписание на портале ЦППК или в приложении "Расписание и билеты ЦППК".

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