График движения поездов Казанского направления МЖД и МЦД-3 изменится 26 октября

В субботу, 26 октября, изменится график движения поездов Казанского направления МЖД и МЦД-3. Некоторые составы будут отправляться или прибывать в другое время, а также изменится количество остановок. Часть электричек будет курсировать по укороченным маршрутам, а часть временно выведут из расписания.

Так, на станции Раменское изменения будут действовать в течение месяца, начиная с 04:00 26 октября. В тот же день график изменится и на станции Люберцы-1, но уже на двое суток, с 00:40. Аналогичные изменения будут введены с 9 по 11 ноября. В это время на станции будет проводиться капитальный ремонт третьего пути.

Подробнее об изменениях можно узнать на сайте МЖД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.