Более 13 км выделенных полос появились в шести районах Москвы

В шести районах столицы появились новые выделенные полосы – это более 13 километров пути. Изменения затронули жителей Тверского, Пресненского, Нижегородского, Филимонковского районов, а также Северного Тушина и Коммунарки.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, выделенки позволяют сократить время поездок в четыре раза, а также на четверть снизить риск аварий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.