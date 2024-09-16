Новые выделенные полосы организовали в трех округах Москвы

Новые выделенные полосы организовали в Центральном, Северо-Восточном и Западном округах столицы. Так, "выделенки" появились в Театральном проезде, на Большом Москворецком мосту, улицах Земляной Вал и Рябиновой, а также у станции метро "Говорово" и на Дмитровском шоссе в районе МКАД.

Благодаря им время в пути для пассажиров городского транспорта сократится в 2–4 раза. Кроме того, по словам экспертов, в среднем на четверть снизится аварийность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.