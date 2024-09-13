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13 сентября, 17:00

Транспорт

"Мой район. Новости": укладка трамвайных путей скоро завершится улице Сергия Радонежского

"Мой район. Новости": укладка трамвайных путей скоро завершится улице Сергия Радонежского

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На улице Сергия Радонежского завершается укладка путей. Совсем скоро там, спустя 70 лет, начнут ездить трамваи. В данный момент маршрут прокладывается на пересечении с Андроньевским проездом.

В результате жители районов Лефортово, Соколиная Гора и Перово получат прямую транспортную связь с Курским вокзалом. За счет отсутствия пересадок время в пути с шоссе Энтузиастов и улицы Сергия Радонежского до центра города сократится до 10 минут.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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