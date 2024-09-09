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Новости

09 сентября, 18:15

Новости

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

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Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

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Новости часа: в Москве на маршрут вышел 2000-й электробус

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2000-й электробус

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На маршрут в Москве вышел 2 000-й по счету электробус. Это событие приурочили к Всемирному дню электротранспорта и столетнему юбилею автобусного движения в Москве.

Как отметил Сергей Собянин, юбилейный электробус собрали на заводе в Сокольниках. Он будет курсировать по маршруту М3 Серебряный Бор – проспект Буденного. По словам мэра, экологически чистые машины постепенно приходят на смену автобусам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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