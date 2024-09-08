Восемь маршрутов наземного транспорта изменились в районе новых станций Троицкой линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Восемь маршрутов наземного транспорта изменились в районе станций Троицкой линии, которую открыли накануне, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

"В среднем на этих направлениях совершают около 48 тысяч поездок в рабочий день вне сезона отпусков. Теперь транспорт подъезжает прямо к новым вестибюлям, а жители ближайших районов могут с комфортом добираться до дома, учебы и работы", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Так, в городе появился новый маршрут С976 вместо С2. Он следует от пятого микрорайона Теплого Стана через станции Калужско-Рижской и Троицкой линии до улицы Островитянова.

Автобусы № 145 и 718 будут останавливаться у входа на станцию "Университет дружбы народов".

Также после запуска новой ветки маршрут № 295 объединили с № 226, 712 и С976. При этом общественный транспорт начал ходить чаще, а маршрут № 712 работает в течение всего дня.

Автобусы Е10 запустили по Ленинскому проспекту и Киевскому шоссе до станции метро "Саларьево". Маршруты С14, № 227, 281 и 553 теперь проходят через станцию метро "Генерала Тюленева". Маршрут № 964 объединили с № 553, увеличив количество автобусов.

Маршрут № 485, в свою очередь, готов подвезти пассажиров к станции "Тютчевская".

Ранее новый автобусный маршрут м54 начал ходить между станцией метрополитена "Верхние Лихоборы" и железнодорожной станцией Лосиноостровская. Его удалось запустить благодаря открытию новой трассы между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. Предполагается, что на нем будут совершать более 9 тысяч поездок в рабочий день.

