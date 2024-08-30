Два новых ночных маршрута автобусов запущены в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Два новых ночных автобуса – н14 и н16 – запустили в Москве в рамках 11-летия запуска ночных маршрутов. Об этом рассказал руководитель проектов по информированию управления и развития маршрутной сети департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Никита Качарава.

Первый маршрут будет ездить до станции метро "Молодежная" в Кунцеве, второй – до проезда Карамзина в Ясеневе.

Помимо этого, по словам Качарава, с 30 августа начнутся работы по усовершенствованию трех уже существующих ночных рейсов:



н7, который ходит до 138-го квартала Выхина, продлят до 2-го микрорайона в Жулебине;

маршрут н15 продлят от Восточного вокзала до площади Соловецких Юнг;

круглосуточный маршрут м40 разделят на два – дневной м40 и ночной м10 (у ночного маршрута появятся дополнительные остановки, которые будут располагаться между станцией метро "Петровско-Разумовская" и седьмым автобусным парком).

Качарава уточнил, что первые автобусы по этим маршрутам поедут в ночь с 30 на 31 августа. Отправление по графику планируется в 01:15, автобусы будут отправляться каждые полчаса, с 01:00 до 05:45.

"Если говорить про новую схему ночных маршрутов, то на ней мы отобразили все маршруты, в том числе новые, окрасили их в соответствующие цвета", – цитирует его Агентство "Москва".

При этом новые цвета приближены к цветам линий метро, вдоль которых эти маршруты проходят, для лучшего ориентирования пассажиров. Кроме того, на схему были нанесены крупные московские магистрали и основные зеленые парковые зоны. Теперь новые планы будут располагаться на 100 остановочных павильонах по всей Москве, а также на Едином транспортном портале в разделе "Пассажирам", "Ночные маршруты".

Ранее Сергей Собянин заявил, что всего в городе будет 18 ночных маршрутов, из которых два – круглосуточные. Все ночные автобусы сходятся у станции метро "Китай-город", где москвичи могут сделать пересадку и поехать в любую часть города.

В рамках еще одного нововведения с 1 сентября в силу вступит закон, запрещающий высадку из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. За это для водителей теперь предусматривается штраф в 5 тысяч рублей, а для должностных лиц – до 30 тысяч.