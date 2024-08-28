Депутат Федяев: штраф за высадку инвалидов I группы составит от 5 тысяч рублей

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В рамках нового закона, запрещающего высадку из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов, для водителей предусматривается штраф в 5 тысяч рублей, а для должностных лиц – до 30 тысяч. Об этом рассказал первый зампредседателя комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что закон вступит в силу с 1 сентября текущего года. Также Федяев напомнил об еще одном принятом законе о запрете высадки инвалидов I группы, если они едут без сопровождения или забыли социальную карту.

Соответствующий закон об административных штрафах Владимир Путин подписал еще в середине июня. Это произошло на фоне ситуации с женщиной-инвалидом, которую высадили из маршрутки в подмосковных Люберцах.

Водитель общественного транспорта отказался принимать у потерпевшей оплату проезда социальной картой и потребовал оплаты в другой форме. При этом мужчина угрожал женщине применением насилия и выгнал ее из автобуса.

По данным управления МВД по Московской области, водителем оказался гражданин одной из республик Средней Азии 1981 года рождения. Против мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве.

