Терентьев: отказ водителя маршрутки везти инвалида в Люберцах требует внимания органов

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Ситуация с женщиной-инвалидом, которую высадили из маршрутки в подмосковных Люберцах, требует внимания надзорных органов, сообщил Москве 24 председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Ранее в СМИ появилась видеозапись из маршрутки в Люберцах. На кадрах видно, что водитель общественного транспорта отказался принимать у потерпевшей оплату проезда социальной картой и потребовал оплаты в другой форме. При этом мужчина угрожал женщине применением насилия и выгнал ее из автобуса.

По информации Москвы 24, пострадавшая пассажирка получила инвалидность после перенесенного инсульта. В сопровождении племянника она хотела оплатить проезд до станции Люберцы в местной маршрутке по соцкарте, но водитель заявил, что льготного проезда нет и оплата принимается только по банковской карте. После этого между ними начался конфликт.

"Решили доехать до станции Люберцы, сели в маршрутку № 1121. Зашли, протянули социальную карту. Сразу на нас обрушился мат, водитель отказался принимать социальную карту инвалида. Я спросил водителя, есть ли в автобусе какая-то информация, что соцкарты не принимают. Он ответил, что все уже убрали. Я начал снимать, на что водитель грубо отреагировал и полез драться, отнимать телефон", – рассказал племянник потерпевшей Максим.

По словам Терентьева, если инцидент произошел в общественном транспорте, который предоставляет услуги для всех пассажиров, включая инвалидов, и находится в системе, которая через социальную карту регистрирует и потом возмещает расходы, то здесь были допущены серьезные нарушения.

Он уточнил, что в противном случае нарушения все рано есть, так как по уставу автомобильного транспорта высадка инвалида I группы из маршрутного транспорта запрещена. Более того, эксперт напомнил, что с 1 сентября 2024 года за это вводятся штрафы.

"Водитель почему-то начал заниматься рукоприкладством, а это вообще ни в какие рамки дозволенного уже не входит. Конечно же, нужно, чтобы прокуратура, Роспотребнадзор разобрались с этой ситуацией, нарушением прав человека", – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что в такой ситуации в первую очередь нужно обратиться в прокуратуру, Роспотребнадзор или к собственнику этого маршрута. Если имело место рукоприкладство, то нужно обратиться в полицию.

"Также можно обратиться в приемную партии "Единая Россия", ко мне лично, чтобы мы обратили внимание надзорных органов на данную вопиющую ситуацию и водитель, который совершил такие действия, был наказан административно за такое отношение к пассажирам, передвигающимся на общественном транспорте", – заключил Терентьев.

По данным управления МВД по Московской области, водителем оказался гражданин одной из республик Средней Азии 1981 года рождения. Его уже доставили в отделение полиции. Против мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Закон о штрафах до 30 тысяч рублей за высадку инвалидов I группы из транспорта уже подписал Владимир Путин.

Речь идет о принудительной высадке инвалида I группы, следующего без сопровождения и не подтвердившего оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд. Так, водителей могут обязать выплатить 5 тысяч рублей, а должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.

