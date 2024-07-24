Депутаты ГД предложили создать институт уполномоченного по правам инвалидов

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В России может появиться институт уполномоченного по защите прав инвалидов. Законопроект в Госдуму внесли депутаты от ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду" и "Новых людей", он был опубликован в думской базе данных.

Как отмечается в проекте закона, такого уполномоченного назначает президент с учетом мнения общественных объединений инвалидов сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть назначено более чем на два срока подряд. Отмечается, что уполномоченным сможет стать человек старше 30 лет, с высшим образованием.

При этом уполномоченный не может быть членом Совфеда, депутатом ГД, законодательного органа госвласти субъекта РФ, а также заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской.

В пояснительной записке указано, что уполномоченный рассматривает жалобы, участвует в рассмотрении дел арбитражными судами, участвует в уголовном судопроизводстве, имеет право запрашивать и получать необходимые документы и сведения и другое. Он также вправе создавать экспертные и консультативные советы, рабочие группы и иные совещательные органы, действующие на общественных началах.

В начале июля депутаты внесли в ГД инициативу о требовании к работодателям предоставлять возможность удаленной работы сотрудникам, ухаживающим за инвалидами. В проекте отмечалось, что работающие родственники не всегда могут уделить им должное внимание. При этом услуги пансионатов и сиделок недоступны для многих граждан из-за высокой стоимости.

В проекте также отмечалось, что работодатель сможет уволить сотрудника, трудящегося дистанционно. Это возможно, если человек недобросовестно ухаживал за инвалидом или престарелым.