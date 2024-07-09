"Известия": в РФ уход за инвалидом может стать основанием для удаленной работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Госдуму внесли инициативу о требовании к работодателям предоставлять возможность удаленной работы сотрудникам, ухаживающим за инвалидами I группы и пожилыми родственниками. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года, сообщает газета "Известия".

Парламентарии предлагают внести соответствующую поправку в Трудовой кодекс РФ с целью обеспечения защиты граждан, присматривающих за своими близкими. Люди, требующие ухода, иногда оказываются неспособными помочь себе самостоятельно или вызвать помощь, что может угрожать их жизни, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Работающие родственники не всегда могут уделить им должное внимание, что усложняет ситуацию. При этом услуги пансионатов и сиделок недоступны для многих граждан из-за высокой стоимости.

Законопроект предлагает установить обязанность работодателей перевести на удаленную работу сотрудников, у которых есть нуждающиеся в уходе родственники. Для этого сотруднику необходимо будет написать заявление. Однако опция будет доступна только при возможности удаленной работы в сфере деятельности заявителя.

Предполагается, что благодаря дистанционной работе сотрудники смогут оперативно помогать родственникам в случае необходимости, а также улучшить свое финансовое положение, продолжая полноценно трудиться.

В свою очередь, работодатель может уволить сотрудника, трудящегося дистанционно. Это возможно, если человек недобросовестно ухаживал за инвалидом или престарелым. Кроме того, руководство может расторгнуть трудовой договор, если сотрудник не взаимодействует с работодателем более двух рабочих дней подряд.

Эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Ирина Блинкова считает, что работник и работодатель могут самостоятельно договориться о дистанционной работе. Значит, введение дополнительных норм права, регулирующих вопрос предоставления удаленки для граждан, не требуется, уточнила она.

Между тем руководитель оперативного штаба независимого профсоюза "Новый труд" Алексей Неживой видит инициативу законодателей перспективной, но несвоевременной. По его мнению, сейчас есть более серьезные проблемы в "правовом вакууме". В частности, законодатели до сих пор не определили, что такое платформы и платформенная занятость и чем она отличается от трудовых отношений.

В свою очередь, управляющий партнер юридической фирмы Максим Захаров заявил, что производительность сотрудников может снизиться, если условия работы не будут соответствовать стандартам, необходимым для эффективного выполнения обязанностей. При этом юрист Анастасия Чумак считает, что негативное влияние компенсируется уровнем удовлетворенности сотрудников и увеличением рабочей продуктивности.

Кроме того, после пандемии коронавируса дистанционная работа стала нормой для миллионов людей во всем мире и превратилась в новый тренд, обратила внимание эксперт по консалтингу Наталья Шонина.

Также Неживой подчеркнул, что благодаря инициативе в организациях появится дополнительная возможность для поиска специалистов. Сотрудники будут рады возможности сохранить свое место или трудоустроиться, продолжая обеспечивать уход за членами семьи.

Среди рисков Шонина выделила невозможность проконтролировать физическое присутствие сотрудника на рабочем месте и вероятность разглашения коммерческой тайны, так как любой родственник может случайно увидеть или услышать закрытую информацию. Чумак подчеркнула, что возможны конфликты между начальством и сотрудниками при определении условий удаленной работы.

Ранее в центрах московского долголетия стартовали занятия проекта "Школа родственного ухода". Горожан учат правильно ухаживать за маломобильными близкими в домашних условиях. Жителей тренируют специалисты по долговременному уходу, врачи-гериатры и психологи. Проект существует уже два года.