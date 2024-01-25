Гериатрический центр построят на западе Москвы

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Гериатрический центр, который специализируется на комплексном уходе и поддержке людей старшего возраста, планируется построить на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы, ссылаясь на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Заммэра отметил, что объект предлагается возвести на территории Рублево-Архангельское недалеко от деревни Захарково. По словам Бочкарева, строительство будет вестись на участке площадью около 2,5 гектара. В составе центра будут четыре здания, а его общая площадь составит 21 тысячу квадратных метров, сказал он и добавил, что на прилегающей к комплексу территории создадут парк площадью 6,7 гектара. Заммэра подчеркнул, что там сделают сад с прудом, площадки для танцев, шахмат и настольных игр, открытую сцену, летний кинотеатр и оранжерею.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что комплекс обеспечит качественный уход за пожилыми людьми, а также даст Москве новые рабочие места. В заключение она сказала, что для реализации проекта уже внесли изменения в правила землепользования и застройки.

Ранее главный гериатр Москвы Надежда Рунихина заявила, что занятия проекта "Московское долголетие" положительно влияют на поддержание мышечной силы, функционального статуса и скорости ходьбы пожилых горожан. С ее слов, они также снижают риск появления депрессии и уровень тревоги.

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