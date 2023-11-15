Главный гериатр Москвы рассказала о проекте "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Занятия проекта "Московское долголетие" позитивно влияют на поддержание мышечной силы, функционального статуса и скорости ходьбы горожан старшего возраста. Об этом заявила главный гериатр столицы Надежда Рунихина.

Помимо этого, занятия снижают риск депрессии и уровень тревоги. Специалисты пришли к выводу, что эффективнее всего заниматься по двум и более направлениям. Лучше всего совмещать физические занятия с творческими и образовательными направлениями.

Рунихина отметила, что несколько лет назад команда Российского геронтологического научно-клинического центра оценивала состояние функциональной, физической активности и когнитивного статуса пожилых людей, в нем поучаствовали активисты проекта. Медики наблюдали за группой в течение трех месяцев.

Специалист объяснила, что "Московское долголетие" создает хорошую предпосылку для сохранения здоровья в пожилом возрасте, а также реализации стратегий долголетия. По ее мнению, участвовать в проекте – значит быть современным человеком, который нацелен на активную, долгую, самостоятельную жизнь, а также уметь пользоваться возможностями, предоставляемыми Москвой для старшего поколения.

Ранее сообщалось, что свыше 1,4 тысячи участников проекта "Московское долголетие" посещают тренировки по различным боевым искусствам. Проводятся адаптированные для старшего поколения тренировки по карате, боксу, тхэквондо, ушу, тайцзи и капоэйре.

Также вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко заявила, что практики и подходы "Московского долголетия" отвечают запросам горожан. По ее мнению, проект постоянно адаптируется под запросы москвичей, включая в программу новые активности.

Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия