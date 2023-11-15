Инна Святенко: практики и подходы "Московского долголетия" соответствуют запросу горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Практики и подходы проекта "Московское долголетие" отвечают запросам горожан. Такое мнение в беседе с Агентством "Москва" высказала вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко.

"Человекоцентричность и комплексность отличают подход команды Сергея Собянина к решению наиболее сложных социальных проблем, среди которых в том числе поддержка москвичей старшего поколения, создание всех условий, необходимых для активной и насыщенной жизни в современном мегаполисе", – сказала она.

По мнению Святенко, проект постоянно адаптируется под запросы москвичей, включая в программу новые активности. Она уточнила, что "Московское долголетие" позволяет представителям старшего поколения удовлетворить потребность в получении новых знаний, предоставляя им возможность посещать занятия в МГУ имени Ломоносова, ВШЭ и еще более чем в 20 учебных заведениях.

В частности, на базе Московского педагогического университета участники проекта могут получить диплом "Серебряного университета", освоив специальности "экскурсоведение", "основы тьюторской деятельности" и другие компетенции.

Текущей осенью и предстоящей зимой москвичи смогут получить знания более чем в 200 группах. Особенно важным сенатор видит то, что люди старшего поколения могут самостоятельно создавать клубы по интересам и воплощать в жизнь любые идеи.

В заключение Святенко предложила транслировать подобные практики и на другие регионы России.

До этого стало известно, что участники проекта имеют возможность изучить боевые искусства. Занятия такого характера посещают более 1,4 тысячи человек. Регулярные тренировки развивают чувство баланса, которое является профилактикой падений и травм.



Центры московского долголетия стали проводить тренировки по боевым искусствам