Центры московского долголетия получили от города 13 помещений за девять месяцев 2023 года

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

С января по сентябрь 2023 года город передал центрам московского долголетия 13 помещений в семи административных округах. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Департамент городского имущества подобрал и передал центрам московского долголетия 13 помещений площадью 11,1 тысячи квадратных метров", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Площадь объектов составляет от 221,8 до 2,3 тысячи квадратных метров. Самое просторное помещение располагается на улице Ивана Франко на западе Москвы.

Руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова рассказала, что охватить организациями планируют каждый район города. До конца 2023 года в Москве будут работать 120 центров московского долголетия для социальной активности и самореализации москвичей старшего поколения.

Ранее проект "Московское долголетие" открыл девять программ профессиональной переподготовки. Они посвящены педагогике, IT, нутрициологии и другим темам. После обучения и успешной сдачи экзаменов участники "Московского долголетия" получат диплом, с которым могут трудоустроиться по новой специальности.



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