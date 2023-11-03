Город передал 34 объекта недвижимости социально значимым учреждениям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Город передал 34 объекта недвижимости досуговым учреждениям, центрам московского долголетия, советам ветеранов, школам и детсадам в III квартале этого года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он рассказал, что передача объектов недвижимости социально значимым организациям позволяет им работать в комфорте и улучшать качество услуг. Площадь переданных 34 объектов – 44 тысячи квадратных метров. Всего с начала 2023 года предоставили 103 объекта общей площадью 130,1 тысячи "квадратов".

Помещения и здания передаются учреждениям на праве оперативного управления. Это позволяет им ставить там необходимое оборудование, делать ремонт и оказывать людям услуги.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в III квартале текущего года образовательные организации получили от города девять зданий и помещение общей площадью 36,2 тысячи "квадратов", советы ветеранов – шесть помещений площадью 422,3 "квадрата", центры московского долголетия – четыре объекта площадью почти 4,3 тысячи "квадратов", досуговые учреждения – 15 помещений площадью более 3,1 тысячи "квадратов".

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что 40 соцобъектов по реновации хотят построить до конца 2026 года. За три года рабочие планируют возвести 24 школы и детских сада, восемь спортивных сооружений, пять поликлиник, три административных здания.

Необходимые средства уже зарезервированы в Адресной инвестиционной программе.

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