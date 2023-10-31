Бочкарев заявил, что 40 соцобъектов по реновации планируют построить до конца 2026 г

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца 2026 года на территориях кварталов, формируемых в рамках программы реновации, планируют построить 40 объектов различного социального назначения. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Необходимый объем средств зарезервирован в Адресной инвестиционной программе, уточнил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Кварталы реновации будут раскрываться по мере развертывания строительства жилых домов, добавил он.

По его данным, за три года специалисты планируют построить 24 школы и детских сада, восемь спортивных сооружений, пять поликлиник, три административных здания. Бочкарев заметил, что в рамках программы реновации создаются комфортные условия жизни в кварталах реновации.

"Программа формирует совершенно новую качественную городскую среду", – считает он.

Ранее Бочкарев сообщил, что с начала 2023 года на территории бывших промзон ввели в эксплуатацию 128 разных объектов недвижимости общей площадью более 4 800 000 квадратных метров. Кроме того, до конца года планируется построить еще 66 объектов площадью около 2 100 000 квадратных метров.

До этого новостройку по программе реновации в Лосиноостровском районе Москвы передали под заселение. В понедельник, 30 октября, жители двух пятиэтажек на Изумрудной улице получили письма с предложениями равнозначных квартир в новом доме по адресу Шушенская улица, дом 5.

Более 120 тыс москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации