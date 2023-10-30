Свыше 4,8 млн кв м недвижимости введено на месте бывших столичных промзон с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

С начала 2023 года на территории бывших промзон ввели в эксплуатацию 128 разных объектов недвижимости общей площадью более 4 800 000 квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В том числе – 65 жилых домов на 2 287 квартир площадью 3 900 000 квадратных метров каждая", – уточнил он.

Кроме того, до конца года планируется построить еще 66 объектов площадью около 2 100 000 квадратных метров.

Вместе с этим руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин указал, что вместо промышленных объектов на таких территориях появляются городские кварталы, где можно комфортно жить, отдыхать, работать и учиться.

"Помимо жилья, на территории промзон с начала года построено 16 объектов социального назначения площадью 115 000 квадратных метров, 20 зданий административно-делового и торгово-бытового назначения почти на 550 000 квадратных метров, 12 промышленно-производственных строений, а также 15 объектов коммунально-складского и жилищно-коммунального назначения", – сказал Левкин.

Застройка бывших промышленных территорий ведется в том числе в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сегодня в рамках программы комплексного развития территорий модернизация запланирована на участках общей площадью почти 2,45 тысячи гектаров, в том числе это бывшие промзоны, пустыри и долгострои", – подчеркнул он.

Благодаря тому, что к программам привлекают частные лица, столичный бюджет не расходует на них финансы, а наоборот получает дополнительную прибыль. По подсчетам, после реализации всех проектов КРТ городской бюджет будет получать больше 1 триллиона рублей каждый год, считает Ефимов.

В частности, продолжается застройка в рамках КРТ бывшей промзоны Октябрьское поле, рассказала генеральный директор компании "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова.

"Здесь строится около 185 тысяч квадратных метров недвижимости: жилье, коммерческая и социальная инфраструктура, места приложения труда", – уточнила она.

Здесь уже построили новую школу на 800 учеников, медцентр, многоквартирный жилой дом. В следующем году появится детсад на 100 человек и дома с нежилым первым этажом, который отдадут под коммерческую недвижимость. Также идет строительство 8-этажного бизнес-центра "Технопарк Октябрьское поле" – строители приступили к монолитным работам на втором этаже, заключила она.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что город заключил договор с инвестором о реорганизации территории бывшего завода "МиГ" в Беговом районе. По его словам, вместо устаревших объектов и недействующих производственных площадей появится современный городской квартал, в том числе для участников программы реновации. В итоге будет создано около 25 тысяч новых рабочих мест.

Городской квартал построят на территории бывшего завода "МиГ" в столице