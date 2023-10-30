Новостройку по реновации в Лосиноостровском районе Москвы передали под заселение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новостройку по программе реновации в Лосиноостровском районе Москвы передали под заселение. В понедельник, 30 октября, жители двух пятиэтажек на Изумрудной улице получили письма с предложениями равнозначных квартир в новом доме по адресу Шушенская улица, дом 5. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Начиная с 31 октября все 347 жителей пятиэтажек смогут осмотреть предложенное городом жилье. Записаться на осмотр можно дистанционно с помощью суперсервиса "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. В этот же день начнет работу центр информирования по переселению, который будет расположен на первом этаже нового дома", – рассказал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Через суперсервис москвичи могут записаться на прием к нотариусу, чтобы заключить договор и самостоятельно загрузить необходимые документы.

По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, новостройка рассчитана на 160 квартир. Каждая квартира будет передана жителям с улучшенной отделкой в соответствии со стандартами программы реновации. На первых этажах дома разместятся организации бытового обслуживания и торговли в шаговой доступности. Это позволит сделать проживание в новостройке более комфортным.

Во дворе жилого дома специалисты установили детскую и спортивную площадки. Кроме того, территория новостройки благоустроена и озеленена. Эксперты уделили внимание созданию безбарьерной среды.

Левкин уточнил, что в Лосиноостровском районе по реновации подлежат расселению 68 жилых домов, жильцами которых являются 12,2 тысячи человек. В настоящее время горожане переезжают в шесть новостроек. Помимо этого, один дом ввели в эксплуатацию и готовят к передаче под заселение. Также в указанном районе на этапе строительства находятся семь домов по программе реновации.

Ранее сообщалось, что свыше 124 тысяч жителей Москвы переехали в новые квартиры по программе реновации с начала ее реализации. В настоящее время программа реновации реализуется в 91 столичном районе. Больше всего расселенных домов – 141 – расположено в Юго-Восточном округе.

В столице по реновации уже ввели в эксплуатацию 277 зданий, из которых 256 – были отданы под заселение. Сейчас начали переезжать в новостройки 140,5 тысячи москвичей.

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