Более 5 тыс москвичей переедут в дома, построенные в сентябре по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках программы реновации в эксплуатацию ввели 13 домов в прошлом месяце. В них начнут проживать более 5 тысяч москвичей, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Общая площадь квартир составляет 161,2 тысячи квадратных метров.

"Все новостройки соответствуют утвержденным стандартам реновации. В сданных домах расположено 2 747 квартир с улучшенной отделкой. На каждом этапе строительства обеспечивается контроль за выполненными работами", – отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Три дома достроили в Западном административном округе. По два – на юго-западе, северо-востоке, востоке и севере Москвы.

Всего с начала года возвели 49 многоэтажек, 38 передали под заселение. За 9 месяцев квартиры получили 27,3 тысячи жителей города.

Ранее руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что строители начали возводить дом по программе реновации в районе Северное Измайлово. Объект появится по адресу 11-я Парковая улица, земельный участок 55.1.

До этого стало известно о строительстве двух корпусов по реновации в районе Царицыно на улице Кантемировской. Сейчас там завершаются мероприятия по возведению монолитных конструкций нулевого цикла.

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