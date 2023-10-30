Девять программ профпереподготовки открыли в проекте "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Девять программ профессиональной переподготовки открыли в проекте "Московское долголетие" в "Серебряном университете". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Филиппов, "Серебряный университет" работает на базе двух столичных вузов – Московского городского педагогического университета (МГПУ) и университета "Синергия". В них можно пройти профпереподготовку по девяти программам – от педагогики до IT и нутрициологии. После обучения и успешной сдачи экзаменов участники "Московского долголетия" получат диплом, с которым могут трудоустроиться по новой специальности, добавил он.

Кроме того, в новом учебном году в МГПУ можно получить одну из четырех профессий – экскурсовода, педагога, наставника-тьютора и воспитателя-гувернера.

На программе "Экскурсоведение" научат составлять план туристических маршрутов, улучшат навыки публичных выступлений и помогут в разработке авторского маршрута. "Домашнее обучение и воспитание" подойдет для тех, кто хочет стать воспитателем-гувернером, в обязанности которого входят разностороннее развитие ребенка и организация педагогического процесса. Программа "Основы тьюторской деятельности" готовит наставников, помогающих детям раскрыть их сильные качества и выстроить образовательный процесс.

Курс "Педагог дополнительного образования" подготовлен для людей, занимающихся музыкой, хореографией, рисованием или спортом и желающих преподавать эти направления детям.

В университете "Синергия" преподают пять направлений: "Нутрициология", "Наставник по воспитанию и обучению", "Составление сайтов и веб-дизайн", "Графический дизайнер", "Интернет-маркетинг".

В программе курса "Нутрициология" пожилые москвичи изучат работу желудочно-кишечного тракта, узнают о влиянии еды на различные системы организма и оптимальном питании для разных групп населения.

Заниматься воспитанием детей профессионально поможет программа "Наставник по воспитанию и обучению". Курс "Создание сайтов и веб-дизайн" подойдет для обучения по составлению сайтов с помощью специальных программ-конструкторов, а также наполнения их текстами и фотографиями.

На курсе "Графический дизайнер" расскажут, как сделать визуал для рекламы, упаковки продуктов и журналов. Во время обучения студенты научатся работать в программах Photoshop и Illustrator, а также освоят редактирование изображений, цветокоррекцию, типографику, разработку фирменного стиля и логотипа.

В программе "Интернет-маркетинг" научат продвигать услуги и товары в интернете. Там изучат основы интернет-маркетинга, работу с таргетированной и контекстной рекламой, помогут в освоении SMM-технологий, email-маркетинга и SEO-продвижения.

Получить новую специальность в "Серебряном университете" могут все желающие при наличии диплома о высшем образовании.

Подать заявку на участие в "Московском долголетии" граждане старшего поколения могут в центрах госуслуг или территориальных центрах социального обслуживания, а также онлайн через портал mos.ru.

Ранее сообщалось, что пожилые москвичи все чаще получают городские услуги в онлайн-формате. Порталом mos.ru воспользовались 3,1 миллиона человек старше 55 лет.

С 2020 года их число увеличилось в три раза.

Москвичи старшего поколения стали чаще оформлять городские услуги онлайн