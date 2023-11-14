Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Еще 10 новых центров московского долголетия открылись в столице. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Они заработали в районах Покровское-Стрешнево, Внуково, Северное Тушино, Обручевском, Савелки, Гольяново, Северное Бутово, Арбат, Бескудниковском, а также в поселении Сосенском.

Мэр уточнил, что на данный момент в городе действуют 106 центров московского долголетия, в 2024 году они должны появиться в каждом районе. За четыре года для старшего поколения создали крупнейшую в мире сеть учреждений и уникальную инфраструктуру.

При помощи нее горожане могут создавать клубы единомышленников, делиться опытом, вместе укреплять здоровье и общаться, напомнил градоначальник.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2023 года город передал центрам московского долголетия 13 помещений в семи административных округах. Площадь объектов составляет от 221,8 до 2,3 тысячи квадратных метров. Самое просторное помещение располагается на улице Ивана Франко на западе Москвы.

До этого проект "Московское долголетие" открыл девять программ профессиональной переподготовки. Они посвящены педагогике, IT, нутрициологии и другим темам.

Жителям столицы рассказали о программах занятий "Московского долголетия"





