Более 1,4 тыс участников проекта "Московское долголетие" изучают боевые искусства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 1,4 тысячи участников проекта "Московское долголетие" посещают тренировки по различным боевым искусствам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в рамках проекта проводят адаптированные для старшего поколения тренировки по карате, боксу, тхэквондо, ушу, тайцзи и капоэйре. У каждого вида боевых искусств есть свои техники и методы обучения, но они все направлены на развитие как физических, так и ментальных возможностей человека, а также помогают достичь гармонии между телом и разумом.

По словам сертифицированного тренера Врама Коциняна, основной целью тренировки по карате является оздоровление. Программу с учетом возраста для участников проекта разработала Российская национальная федерация карате киокушинкай. В тренировках нет поединков между партнерами, но их все равно ставят в пары и в формате инсценировки они отрабатывают боевые связки, удары и движения.

"Наши ученики показывают отличные результаты. Они надевают пояса в зависимости от своего уровня, сдают экзамены и как истинные спортсмены стремятся получить черный пояс", – поделился специалист.

Он добавил, что регулярные тренировки развивают чувство баланса, которое является профилактикой падений и травм. Плавное исполнение движений улучшает психоэмоциональное состояние.

Между тем участник проекта Владимир Манаенков сообщил, что каратэ – это мощный инструмент для улучшения работы мозга, так как в ходе тренировки внимание концентрируется на каждом движении, также отрабатывается быстрота реакции.

Преподаватель по тайцзицюань Мария Воробьева отметила, что движения из китайских боевых искусств используются во многих оздоровительных комплексах. По ее мнению, плавность движений и концентрация на своем теле, находящиеся в основе занятий, отлично подходят для людей старшего поколения.

Ранее Сергей Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров московского долголетия. Они заработали в районах Покровское-Стрешнево, Внуково, Северное Тушино, Обручевском, Савелки, Гольяново, Северное Бутово, Арбат, Бескудниковском, а также в поселении Сосенском.

В начале ноября мэр заметил, что число пользователей онлайн-сервиса записи в проект "Московское долголетие" за последние два месяца выросло на 40%. Сервис был запущен на портале mos.ru в июне.

Собянин: центры московского долголетия появятся в каждом районе Москвы