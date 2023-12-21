Главный гериатр Москвы рассказала, от каких болезней клетчатка защищает пожилых

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Клетчатка поможет пожилым людям улучшить работу кишечника и снизить риск развития возрастных заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала главный гериатр Москвы Надежда Рунихина.

Разные исследования подтверждают, что употребление большого количества овощей, фруктов, зелени и орехов положительно влияет на здоровье пожилых людей и помогает в профилактике многих возрастных недугов, отметила эксперт.





Надежда Рунихина главный гериатр Москвы Пищевые волокна и клетчатка, которые содержатся в растительных продуктах, способны снизить риски развития Альцгеймера, когнитивных нарушений, сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, в частности ожирения и сахарного диабета. Также клетчатка препятствует прогрессированию старения.

Помимо прочего, растительные волокна благотворно влияют на работу кишечника.

"Клетчатка не подвергается ферментации и разложению, что позволяет ей дойти до кишечника. Она положительно влияет на состояние микробиоты, делая ее разнообразнее. Пищевые волокна снижают всасывание холестерина, предупреждают развитие запоров, снижают воспаление и риск появления онкологических заболеваний", – перечисляет Рунихина.





Надежда Рунихина главный гериатр Москвы Во время жевания растительной пищи улучшается кровоснабжение определенных участков мозга. Это помогает поддержать когнитивные функции в пожилом возрасте.

Гериатр добавила, что для подавляющего большинства пожилых употребление продуктов с клетчаткой не противопоказано. Исключение составляют люди с серьезными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В их рацион гастроэнтерологи могут внести коррективы.

Ранее сообщалось, что наиболее полезной кашей для возрастной категории граждан является гречка. Эта крупа содержит большое количество клетчатки, которая не только обеспечивает длительное чувство сытости, но еще и выводит лишний сахар. Вместе с тем в гречневой каше присутствует много магния, поддерживающего работу сердечно-сосудистой системы, а также рутина. Последний способствует улучшению капиллярного кровообращения.

