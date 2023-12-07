07 декабря, 17:34Общество
Главный гериатр Москвы рассказала, от чего пожилых защитят молочные продукты
Фото: 123RF/serezniy
Употребление молочных продуктов в пожилом возрасте поможет снизить риск развития остеопороза и саркопении. Об этом Москве 24 рассказала главный гериатр Москвы Надежда Рунихина.
Специалист отметила, что дефицит белка и кальция опасен для людей почтенного возраста, поэтому гериатры рекомендуют пожилым обязательно употреблять молочные продукты.
При хорошей переносимости людям старшего возраста можно употреблять 200–250 миллилитров молока в день. При лактазной недостаточности, которая встречается у многих пожилых и проявляется вздутием живота и метеоризмом, лучше сделать выбор в пользу кисломолочных продуктов – это кефир, сыр, творог и йогурт.
"Кисломолочные продукты уже не вызывают связанные с лактазной недостаточностью изменения со стороны кишечного тракта. Молочнокислые бактерии, которые есть в их составе, наоборот, способствуют улучшению структуры микробиоты кишечника. Ну и плюс в них сохраняются кальций и белок", – отметила Рунихина.
Ранее россиян предупредили, что употребление кофе, чая и сладких газированных напитков может ухудшить состояние костей. Эти напитки способствуют выведению кальция – микроэлемента, который необходим для здоровья костной системы.
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