Главный гериатр Москвы рассказала, от чего пожилых защитят молочные продукты

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Употребление молочных продуктов в пожилом возрасте поможет снизить риск развития остеопороза и саркопении. Об этом Москве 24 рассказала главный гериатр Москвы Надежда Рунихина.

Специалист отметила, что дефицит белка и кальция опасен для людей почтенного возраста, поэтому гериатры рекомендуют пожилым обязательно употреблять молочные продукты.



Надежда Рунихина главный гериатр Москвы Кальций необходим для поддержания структуры костной ткани. При его нехватке у пожилого человека может развиться такое заболевание, как остеопороз – изменение плотности ткани костей. На фоне дефицита белка у пожилых происходит изменение структуры мышц, возникает слабость мышц, уменьшается их объем – это проявление саркопении.

При хорошей переносимости людям старшего возраста можно употреблять 200–250 миллилитров молока в день. При лактазной недостаточности, которая встречается у многих пожилых и проявляется вздутием живота и метеоризмом, лучше сделать выбор в пользу кисломолочных продуктов – это кефир, сыр, творог и йогурт.

"Кисломолочные продукты уже не вызывают связанные с лактазной недостаточностью изменения со стороны кишечного тракта. Молочнокислые бактерии, которые есть в их составе, наоборот, способствуют улучшению структуры микробиоты кишечника. Ну и плюс в них сохраняются кальций и белок", – отметила Рунихина.



Надежда Рунихина главный гериатр Москвы Одно время очень рекомендовали использовать обезжиренные молочные продукты, но сейчас от этого отказались. Обезжиренные молочные продукты преимуществ не имеют, плюс нарушается всасывание жирорастворимых витаминов, поэтому оптимальная жирность молочных продуктов, если ориентироваться на творог, – это 5–9%.

Ранее россиян предупредили, что употребление кофе, чая и сладких газированных напитков может ухудшить состояние костей. Эти напитки способствуют выведению кальция – микроэлемента, который необходим для здоровья костной системы.