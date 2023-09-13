Врач назвала три самых полезных продукта для пожилых людей

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Фиолетовый картофель, морковь и тыкву можно считать лучшими продуктами для людей пожилого возраста. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Один из самых полезных овощей – это фиолетовый картофель. В нем очень много антоцианов – мощных антиоксидантов, которые являются противораковыми веществами. Для пожилых антоцианы особенно важны, потому что у них может быть мутация клеток. Также в одном клубне картофеля содержится много витамина C", – отметила специалист.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Я бы еще назвала полезной для пожилых морковь. Она содержит очень много витамина A. Это не только здоровье глазных капилляров, но и слуха. Витамин A отвечает за синтез эластина. Самые тонкие эластиновые волокна у нас в барабанной перепонке.

Для профилактики потери слуха эксперт посоветовала пожилым людям включать в рацион по одной крупной моркови в день. Употреблять ее рекомендуется только в сыром виде. Дело в том, что вареный овощ будет сильно повышать уровень глюкозы в крови. В свою очередь, морковный сок не содержит полезной клетчатки и тоже имеет высокий гликемический индекс.

Еще один полезный продукт для пожилых – тыква и ее семечки. "Тыквенные семечки содержат много цинка – это микроэлемент интеллекта. У пожилых людей часто возникает деменция, Альцгеймер, Паркинсон, возрастные заболевания нервной системы. Продукты, содержащие большое количество цинка, как раз продлевают жизнь мозга", – обратила внимание Мухина.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Тыква также улучшает пищеварение, содержит очень много железа, обладает мочегонным, противовоспалительным действием.

Ранее были названы продукты, которые не рекомендуется сочетать в пожилом возрасте. В частности, речь идет про картофель с мясом, так как такая комбинация способна ухудшить переваривание пищи. Кроме того, лучше избегать коктейлей из банана с молоком, поскольку из-за вязкости напиток может затруднить перистальтику. Еще одно нежелательное сочетание – растительные и животные жиры. Например, мясо и ореховый салат с оливковым маслом.

