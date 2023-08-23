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11:07

Общество

Диетолог назвала самое вредное мясо для пожилых людей

Фото: depositphotos/vvoennyy

Говядина с большим количеством жира считается самым вредным мясом для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, животные жиры в организме человека превращаются в липопротеиды низкой плотности и оседают на стенках сосудов. Все это нежелательно для пожилых людей, у многих из которых уже есть атеросклероз.

У нас сейчас появился модный тренд на говядину Вагю, которая где-то на 60% состоит из жира, который очень коварно расположен между волокнами мяса. Такой продукт может сравниться по жирности с маслом. Он не только имеет высокую калорийность, но также способен усугублять некоторые заболевания.
Марият Мухина
врач-диетолог, доктор медицинских наук

"При употреблении такого мяса будет повышаться холестерин, нарушаться липидный профиль крови в сторону липопротеидов низкой плотности (плохого холестерина. – Прим. ред.), развиваться атеросклероз, ишемия и сосудистые катастрофы", – предупредила Мухина.

Кроме того, из-за жирной говядины у пожилых могут обостриться желчекаменная болезнь и панкреатит.

Ранее пожилым россиянам рассказали, какое мясо лучше включать в свое меню. Возрастной категории граждан рекомендуется обратить внимание на индейку и крольчатину. Отмечается, что такие виды мяса относятся к наиболее экологически чистым. Дело в том, что кролики и индейки не терпят в своем рационе пищевых добавок и лекарств.

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