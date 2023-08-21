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13:36

Общество

Названы продукты, которые нужно употреблять для борьбы с холестерином

Фото: depositphotos/grublee

Овощи, фрукты, зерновые и рыба северных морей будут способствовать снижению холестерина. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Для снижения холестерина нам нужна клетчатка, поэтому необходимо есть как можно больше свежих сезонных овощей и фруктов. Растительные волокна есть даже в составе зерновых", – пояснила специалист.

Растительные волокна не только снижают уровень холестерина, но и надолго насыщают. Поэтому человеку вряд ли захочется употреблять вредную пищу, которая его повышает.
Маргарита Королева
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук

Также диетолог посоветовала употреблять продукты с содержанием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. "Их источником является рыба северных морей, благодаря которой уровень холестерина в крови регулируется и снижается", – заключила эксперт.

Ранее были названы категории граждан, которым рекомендуется сдать анализ на уровень холестерина в крови. В частности, речь идет о тех, у кого повышено артериальное давление, а также о людях, перенесших инфаркт или инсульт. Помимо того, следить за данным показателем необходимо, если подобные заболевания имеются у человека в роду.

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