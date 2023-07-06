Врач рассказала, кому стоит проверить холестерин в крови

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Людям с гипертонией и некоторыми другими заболеваниями рекомендуется следить за уровнем холестерина в крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Совершенно точно следует контролировать уровень холестерина людям с повышенным артериальным давлением, с установленной ишемической болезнью сердца, стенокардией, а также перенесшим инфаркты, инсульты", – отметила эксперт.

Кроме того, следить за холестерином необходимо тем, у кого в роду были инфаркты, инсульты или гипертоническая болезнь.





Надежда Чернышова врач-терапевт Скорее всего, у таких людей уже развивается атеросклероз в сосудах. И им нужно следить за тем, чтобы не возникали новые бляшки и не нарушалось кровоснабжение сердца или мозга, чтобы предупредить развитие катастроф.

Людям, попадающим в эти категории, в среднем рекомендуется проверять уровень холестерина хотя бы раз в год, если лечащий врач не определил другую периодичность. По словам Чернышовой, наиболее информативным считается анализ на липидный профиль.

"Сам по себе анализ на общий холестерин дает просто представление о том, что происходит в организме. Гораздо более точной является так называемая липидограмма. Там определяют липопротеины высокой плотности и липопротеины низкой плотности (хороший и плохой холестерин. – Прим. ред.)", – уточнила терапевт.

Ранее были названы продукты, употребление которых может способствовать снижению холестерина в крови. В частности, для этих целей рекомендуется на регулярной основе включать в рацион овсянку без сахара. Кроме того, бобовые, в числе которых нут и богатый витаминами группы В горох. Также в список попали орехи, семена льна в сыром виде, руккола и прочая листовая зелень.

